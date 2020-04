Coronavirus: Renzi, 'ora meccanismo semplice per liquidità'**

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Sulla liquidità alle banche, abbiamo fatto questa proposta: 100% di garanzia statale alle banche, che bonificano alle aziende e alle partite Iva il 25% del fatturato 2019, come prestito da restituire in otto anni a tasso zero". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Il Governo sta andando in questa direzione, anche se potrebbe effettuare delle modifiche: speriamo che non complichino troppo le procedure. Sarebbe fondamentale avere un meccanismo semplice e automatico per restituire liquidità alle imprese e alle partite Iva, altro che click-day dell’Inps".