Coronavirus: Renzi, 'stasera diretta Instagram con Mentana'

Conte: "Via libera a dl imprese, è potenza di fuoco"

(Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2020 Conte: "Via libera a dl imprese, è potenza di fuoco" Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri: "Con il decreto appena approvato diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese, 200 per il mercato interno, altri 200 per potenziare il mercato dell'export. E' una potenza di fuoco" ...