Coronavirus: Conte, 'Alzano e Nembro? Scelta in scienza e coscienza, non mi sottrarrò a giudizio'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo sbagliato? Abbiamo fatto bene? Di certo abbiamo preso la decisione in scienza e coscienza. Ci assumiamo tutta la responsabilità". o dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa rispondendo a una domanda sulla zona rossa in Lombardia e i casi dei comuni di Alzano e Nembro. "Ora ci occupiamo dell'emergenza. Ci sarà poi tutto il tempo per richiamarci a responsabilità e io non mi sottrarrò".