Coronavirus: Conte, 'no polemiche ma mai impedito a governatori decisioni più restrittive'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Io mi sono attenuto sempre ad uno spirito di collaborazione, mi assumo mie responsabilità e non vado a cercare quelle degli altri ma chiedo collaborazione a sindaci e governatori. Non abbiamo mai impedito ai governatori di assumere un'ordinanza. Io però non voglio imputare o scaricare responsabilità". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa rispondendo a una domanda sul caso dei comuni di Alzano e Nembro.