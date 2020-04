Coronavirus: Conte, 'con allentamento misure ci saranno protocolli sicurezza'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Dovremo continuare a rispettare le regole e le distanze ancora per un po'. Nell'allentamento della fase restrittiva verranno ancora più in evidenza protocolli di sicurezza sia sul camminare per strada, sui mezzi di trasporto, sugli spostamenti nei luoghi di lavoro". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa.