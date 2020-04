Coronavirus: Meloni, 'c'è cabina regia ma governo non ci ascolta'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "C'è una cabina di regia, ma le nostre proposte non vengono accolte dal governo. Sono giorni che siamo inchiodati in questa cabina di regia, ma le proposte di Fdi e di tutta l'opposizione accolte sono pari a zero. Riesce difficile capire che stiamo condividendo un percorso". Lo ha detto il presidente di FdI, Giorgia Meloni, a Quarta Repubblica su Rete 4.