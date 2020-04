Coronavirus: Tajani, 'da Conte non una parola su opposizione, vuole collaborare o no?'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Non una parola di Giuseppe Conte sulla collaborazione con il centrodestra. Eppure garanzia dello Stato alle banche per prestiti alle imprese e golden power erano due nostre priorità. Ma il governo vuole veramente lavorare con noi per il bene dell’Italia?". Lo scrive su twitter il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani.