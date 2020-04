Mafia: Contrada, 'ho subito danni irreparabili, ho un piede nella fossa, che me ne faccio dei soldi?'

Palermo, 7 apr. (Adnkronos) - "Ci sono danni che non si possono ripagare con i soldi, sono danni irreparabili. Ed è quello che ho subito io. Non solo io. Ma anche la Polizia, i Servizi di sicurezza. Tutti noi abbiamo subito danni, chi economici, chi morali. Poi, a 88 anni e mezzo cosa me ne devo fare dei soldi? Io ho già la valigia pronta per andarmene, ho un piede nella fossa...". Lo ha detto all'Adnkronos, Bruno Contrada, dopo avere appreso della liquidazione di 667 mila per ingiusta detenzione.

"Pure le istituzioni hanno subito danni da questa vicenda - dice Contrada, che vive da solo - Vede come soffrono le persone a stare in casa per il Coronavirus e io queste restrizioni le ho subito per otto anni. Ho subito tutto questo in età avanzata al termine della mia carriera. Mia moglie nel frattempo è morta di crepacuore, mio figlio si è ammalato, subito dopo il mio arresto, a venti anni".