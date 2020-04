Coronavirus: Pd, 'con dl liquidità messo al sicuro sistema produttivo'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Ieri il Governo ha approvato un decreto senza precedenti per aiutare le imprese italiane: 400 miliardi di finanziamenti garantiti dallo Stato, cui si sommano i 350 miliardi del decreto di marzo per arrivare a un totale di 750 miliardi, il 40% del nostro PIL". Lo scrive in una nota il responsabile Economia della segreteria nazionale Pd, Emanuele Felice.

"A questi si aggiungono altre misure per garantire la continuità delle imprese in fase di emergenza, la golden power per salvaguardare le nostre produzioni da scalate ostili, il rinvio degli adempimenti fiscali e tributari per aiutare lavoratori e imprese. Con quest’ampio ventaglio di interventi, davvero straordinario, puntiamo a mettere al sicuro il nostro sistema produttivo, in queste settimane drammatiche e in vista della ripresa".