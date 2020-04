Coronavirus: Pd, 'con dl liquidità messo al sicuro sistema produttivo' (2)

(Adnkronos) - "Sia chiaro che questa è solo una parte della nostra strategia. Seguirà a breve un secondo decreto che amplierà, prolungherà e rafforzerà le misure di protezione per i lavoratori e i cittadini varate a marzo - spiega Felice - le amplierà, includendovi anche quei lavoratori e tutte quelle persone in stato di necessità che non sono rientrati nel decreto di marzo; le prolungherà, fino all’estate, dalla Cassa integrazione per tutti i dipendenti, al contributo per gli autonomi, al reddito universale di emergenza; le rafforzerà, in particolare per quel che riguarda i lavoratori autonomi, prevedendo un contributo più sostanzioso e graduato in base alla condizione economica e familiare".

"Dopo Pasqua, lavoreremo ancora a un terzo decreto - sottolinea l'esponente dem - per semplificare, razionalizzare e rinvigorire la nostra pubblica amministrazione e le strutture dello Stato, in modo che l’Italia possa ripartire non solo come prima, ma anche meglio di prima".