Coronavirus: Orlando, 'bene dl liquidità, ora sforzo fortissimo semplificazione'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Il provvedimento assunto dal governo è molto importante perché fornisce liquidità alle imprese e, quindi, difende la capacità produttiva e il lavoro. Una scelta molto diversa da quella che si fece nel 2008 che guardò all’equilibrio di bilancio. Bene dunque questa scelta. Adesso la palla tocca a due settori che svolgeranno una funzione essenziale". Lo scrive il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, su Fb.

"Alla pubblica amministrazione, alla quale si chiede uno sforzo importante. Bisognerà fare un fortissimo lavoro di semplificazione, puntando sull’autocertificazione, facendo in modo tale che le misure , i sussidi e gli interventi che si dovranno realizzare, arrivino in porto più presto possibile".

"Al sistema creditizio, e non mi riferisco tanto alla banche, quanto ai lavoratori che stanno agli sportelli e non solo, ai quali è richiesto uno sforzo straordinario, perché dovranno gestire un flusso di molti miliardi di euro, anche avendo a che fare con lavoratori e imprese in condizioni di grave crisi. Per questo grande sforzo voglio ringraziare i lavoratori del settore".