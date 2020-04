Coronavirus: Orlando, 'bene dl liquidità, ora sforzo fortissimo semplificazione' (2)

(Adnkronos) - "In tutto questo lavoro che dobbiamo portare avanti -aggiunge Orlando- dovremo poi discutere su quale sarà il ruolo dell’Europa nella ricostruzione. Queste manovre che abbiamo messo in atto, si sono potute realizzare grazie al fatto che il nostro debito è garantito dalla Banca Centrale Europea. Dobbiamo ricordarcelo. Non dobbiamo fare sconti all’Europa quando non c’è, ma dobbiamo ricordarci che l’Europa è anche uno strumento attraverso il quale possiamo affrontare una situazione assolutamente straordinaria".

"Avanti con il lavoro. Il secondo passo di oggi è molto importante. Ne dovremo fare altri, ma credo che siano tutti passi che vanno nella direzione giusta".