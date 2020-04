Coronavirus: Sorte, 'da Mirabelli moralismo demagogico contro Toti'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - L’attacco scomposto del senatore Pd Mirabelli al governatore Giovanni Toti rivela quello che è ancora la sinistra italiana. In piena eredità con l'esperienza diessina, il Pd fa politica mistificando la realtà e spargendo moralismo demagogico secondo la falsa equazione per cui sburocratizzare significa favorire la criminalità”. Lo afferma il deputato di 'Cambiamo!' Alessandro Sorte.

“L'esperienza di Toti in Liguria -aggiunge- prova che legalità e sviluppo sono obiettivi conciliabili laddove si eliminano le zavorre burocratiche. Questo è ciò che serve per la ripartenza del Paese, ma temiamo che da questo governo non arriverà”.