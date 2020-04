Coronavirus: Grasso, 'orgogliosi di Sistema sanitario, patrimonio da tutelare'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Il diritto alla salute prima di tutto. Ricordarlo oggi, nella giornata mondiale dedicata alla salute e in piena pandemia, sembra scontato. Invece è importantissimo. Mai come in queste settimane è evidente quanto sia fondamentale tutelare innanzitutto la salute delle persone. Dobbiamo essere orgogliosi del nostro Sistema sanitario nazionale e di tutti coloro che ne fanno parte: un patrimonio comune da difendere e da valorizzare". Lo scrive in un post su Facebook il senatore di Leu Pietro Grasso, in occasione della Giornata mondiale della salute.