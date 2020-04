Coronavirus: Battelli, 'Ue può superare crisi solo restando insieme'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - Solidarietà, condivisione, sopravvivenza. E' attorno a questi tre principi cardine che l'Unione europea deve muoversi per affrontare, sfidare e superare l'emergenza che stiamo attraversando. L'Unica possibilità per trasformare questa crisi nell'inizio di un nuovo grande progetto è dare rapidamente risposta a tutti i cittadini rassicurandoli e predisponendo una rete di protezione economica e sociale forte, generosa e duratura. Non posso allora non condividere l'appello che il presidente della Camera Roberto Fico, insieme ai presidenti dei Parlamenti di sette Stati membri, ha rivolto alle istituzioni dell'Unione europea, per porre l'attenzione sulle misure straordinarie che occorre mettere in campo". Lo afferma il presidente della commissione per le Politiche Ue della Camera Sergio Battelli.