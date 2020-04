Coronavirus: Gori a governo, 'bonus cultura per didattica a distanza'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Una proposta ai ministri Dario Franceschini, Lucia Azzolina e al governo: possiamo decidere che il #bonuscultura per i diciottenni, già finanziato, possa quest’anno essere usato anche per acquistare pc o tablet o connessione internet per la didattica a distanza? #18app #COVID19". Lo scrive su twitter il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.