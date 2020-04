Coronavirus: Gallera, 'numeri tutti positivi, ora ultimo grande sforzo'

Milano, 7 apr. (Adnkronos) - "Giorno dopo giorno c'e' una continua riduzione di tutti i fattori e questo e' un elemento positivo. Tutti gli indicatori sono positivi ed evidenziano come lo sforzo di tutti stia producendo risultati importanti che devono diventare ancora più evidenti e significativi'. Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa a Milano. "E' imminente il weekend di Pasqua e - ha aggiunto Gallera - dovremo passarlo ancora in casa. Dobbiamo stringere i denti perché serve un ultimo grande sforzo e non possiamo allentare la presa".