Ue: interrogazione Pd su Polonia, 'democrazia illiberale incompatibile con trattati' (2)

(Adnkronos) - "Per quanto la maggioranza -proseguono i parlamentari Pd- dichiari in modo infondato di ispirarsi al precedente delle recenti amministrative bavaresi, in cui sono state utilizzate stavolta come esclusive le modalità del voto per corrispondenza, che però esistono già da decenni in tutta la Germania quale metodo complementare, non con regole varate dal nulla da parte della sola maggioranza con tempi che non consentono di varare una normativa di contorno di tipo garantistico e soprattutto di assicurare la segretezza e personalità del voto. Non a caso, come riferisce ‘Le Monde’, i pareri dei costituzionalisti e degli osservatori indipendenti sono pressoché tutti negativi rispetto alle caratteristiche di fondo che debbono regolare uno scrutinio del genere".

"Tale gravissima forzatura - concludono i deputati del Pd - viene peraltro in sequenza ad altre innovazioni incrementali, tra cui la discussa riforma della giustizia che ha già indotto la Commissione Europea a fine 2017 a chiedere al Consiglio di avviare già allora la procedura di cui all’articolo 7 comma 1 del Trattato sull’Unione europea”.