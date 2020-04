Coronavirus: Fico e presidenti Parlamenti Ue, 'strumenti finanziari emessi da Europa'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Occorre garantire ai nostri Paesi un finanziamento stabile, sostenibile e a lungo termine di tutte le politiche necessarie a contrastare i danni causati dalla pandemia, inclusi gli investimenti finalizzati a sviluppare una strategia industriale europea. In questa chiave, è necessario esplorare tutte le soluzioni e opportunità che si potrebbero mettere in campo, incluso, tra gli altri, il ricorso a strumenti finanziari o a un fondo di solidarietà emessi da una Istituzione o organo dell’Ue per raccogliere risorse e investimenti a beneficio di tutti gli Stati membri. Su questi temi occorre far prevalere la obiettiva valutazione dei risultati che potrebbero derivarne per massimizzare le risorse e gli investimenti che potrebbero essere attivati nella lotta al COVID-19".

E' quanto si legge nella lettera inviata alle principali autorità dell'Ue su iniziativa del presidente della Camera, Roberto Fico, e sottoscritta dai presidenti di 10 assemblee dei Parlamenti di 7 Stati membri (Francia, Grecia, Spagna, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia), a cominciare dal presidente del Senato, Elisabetta Casellati.