Coronavirus: Fico e presidenti Parlamenti Ue, 'compromesso tra visioni e interessi diversi'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Di fronte all'emergenza coronavirus "occorrerebbe ragionare e operare con lungimiranza avendo come riferimento quel principio di condivisione, solidarietà e cooperazione che ha ispirato la nascita dell'Unione europea. Dobbiamo pertanto perseguire un compromesso avanzato tra le diverse visioni e i diversi interessi degli Stati membri. Chi è in prima linea in questo momento difficile, chi sta facendo enormi sacrifici, i lavoratori, le famiglie, tutta la nostra comunità europea si aspetta una risposta efficace che sia frutto di confronto, collaborazione e coesione". E' quanto si legge in una lettera inviata alle principali autorità dell'Ue su iniziativa del presidente della Camera, Roberto Fico, e sottoscritta dai presidenti di 10 assemblee dei Parlamenti di 7 Stati membri (Francia, Grecia, Spagna, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia), a cominciare dal presidente del Senato, Elisabetta Casellati.