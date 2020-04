Coronavirus: Caparini, 'Stato non pagherà spese extra regioni, una mazzata' (2)

(Adnkronos) - Nei primi giorni dell'emergenza, ha spiegato poi Caparini, Regione Lombardia "si è vista autorizzata dalla Protezione Civile una prima tranche da 13 milioni che corrispondono ai primissimi giorni di emergenza e ulteriori spese per 47 milioni di euro, per un totale di 60 milioni". A cosa son serviti? "Dispositivi per la protezione individuale dei nostri medici, tre turni per 120mila persone, che devono essere protetti da piedi alla testa e per farlo servono dispositivi che non sono riutilizzabili. Abbiamo poi attrezzato, unici in Europa, un numero tale di terapie intensive che -ha detto- hanno un costo unitario che nel corso delle settimane è lievitato notevolmente. Abbiamo operato per la costruzione di triage, abbiamo assunto oltre 2mila tra medici, infermieri e personale sanitario. Dobbiamo rendicontare fino all'ultimo centesimo, non sarà solo documentato ma anche certificato dalla Corte dei conti".