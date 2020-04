Coronavirus: F. Boccia, 'Ue ad un bivio, Mes con condizioni offende memoria di chi l'ha voluta'

Guanti monouso, il video tutorial dei sub di Parma per spiegare il corretto utilizzo

(Agenzia Vista) Parma, 08 aprile 2020 Guanti monouso, il video tutorial dei sub di Parma per spiegare il corretto utilizzo Il filmato diffuso in Rete da Passione Sub Parma: 1) Lo scopo dei guanti monouso è di evitare di venire a contatto con il Corona Virus o di diffondere il Virus per contatto 2)Utilizzando i guanti, prima di iniziare un'attività, dobbiamo cercare di toccare il minimo ...