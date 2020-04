Coronavirus: Casini, 'non scaricare su tecnici scelte che devono essere dei politici'**

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "In periodi di crisi drammatiche, come questa del coronavirus, affidarsi al parere degli esperti su scelte scientifiche è doveroso, intelligente e forse inevitabile. Ma guai se i tecnici diventano l'alibi per i politici per non assumere le proprie decisioni o, peggio, le proprie responsabilità. Questo vale per le chiusure ieri e per le riaperture domani. È ipocrisia scaricare sui tecnici l'onere di scelte che spettano alla politica". Lo scrive Pier Ferdinando Casini su Facebook.