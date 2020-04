Coronavirus: Gelmini, 'su Lombardia squallidi avvoltoi politici e giornalistici'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - “Il sinistro volteggio degli avvoltoi sulla sanità lombarda rappresenta una squallida degenerazione della politica ma anche del senso di umanità che ci dovrebbe guidare in un momento così drammatico". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

"Un insulto -aggiunge non solo e non tanto per la classe politica e per la dirigenza della sanità di una regione che è stata travolta -ma ha retto- da uno tsunami di proporzioni mai viste, ma per le migliaia di medici, infermieri, volontari che si stanno sacrificando e che, in molti casi, hanno pagato con la vita la loro abnegazione".

"La Regione stessa ha creato una commissione ad hoc per verificare se ci sono stati errori o sottovalutazioni nella gestione delle Rsa (strutture peraltro private), ma qualcuno dimentica, che in Lombardia e in Italia la priorità è ancora salvare vite umane. E questo -conclude Gelmini- dovrebbe essere chiaro sia per gli avvoltoi politici che per quelli giornalistici”.