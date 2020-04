Coronavirus: Conte 'Ue ragioni come squadra, ora cambio passo'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "L’Unione europea deve essere all’altezza del suo ruolo per affrontare la sfida che ha di fronte in questa fase e per farlo è chiamata a compiere un deciso cambio di passo dal punto di vista politico e sociale". Lo dice il premier Giuseppe Conte, in un’intervista rilasciata all’Osservatore Romano e Vatican News.

"Per chi ha veramente a cuore l’Unione europea, per chi crede in un’Europa unita, forte e solidale, all’altezza della sua storia e della sua civiltà, questo è il momento di compiere passi risoluti, sostenendo e promuovendo tutti i mezzi per la ricostruzione e la rinascita - rimarca il presidente del Consiglio - Se vogliamo preservare la nostra casa comune, è il momento di ragionare come una squadra. Solo così potremo competere, virtuosamente, con gli altri attori globali nell’immane sfida sociale ed economica che seguirà la crisi sanitaria".