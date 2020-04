Messina: minaccia la moglie con un martello, arrestato marito violento

Palermo, 8 apr. (Adnkronos) - Un 33enne è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri a Messina con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti nell’abitazione della coppia dopo aver udito urla e frastuono, una volta dentro hanno accertato come l’uomo, al culmine di una violenta lite con la moglie scaturita da motivi legati alla gestione dei figli minorenni, abbia impugnato un grosso martello da carpentiere minacciando la donna e distruggendo mobili e suppellettili di casa. Le ulteriori indagini hanno consentito di far luce su anni di maltrattamenti e violenze dentro le mura domestiche che avevano costretto la donna a vivere in uno stato di disagio, sottomissione e continua paura. Per il marito violento sono scattate le manette e, dopo la convalida dell’arresto, è stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare.