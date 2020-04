Coroanvirus: Palazzotto, 'errore chiudere porti, governo ritiri decreto'

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Il decreto che chiude i porti italiani alle navi umanitarie dichiarandoli non sicuri è un errore politico dettato più dalla paura della propaganda della destra che dalla razionalità necessaria in momenti come questi". Lo afferma il deputato di LeU Erasmo Palazzotto, componente della commissione Esteri di Montecitorio e Presidente della commissione di inchiesta su Regeni.

"Dev'essere ritirato immediatamente e sostituito da un protocollo sanitario che preveda, per chiunque approdi nei nostri porti, un periodo di quarantena obbligatorio da trascorrere in strutture sulla terra ferma o a bordo di assetti navali idonei che possano garantire la sicurezza di tutti. Il decreto - prosegue Palazzotto- è uno strumento inadeguato a gestire la dinamica dei flussi migratori dei prossimi mesi. Tempo in cui assisteremo ad un incremento delle partenze, degli sbarchi spontanei e purtroppo delle morti in mare".

"Il Coronavirus non rappresenta un deterrente per chi fugge dai bombardamenti e dai campi di detenzione. E la pandemia non può essere una giustificazione per derogare a principi e valori universali su cui si fondano le costituzioni europee, né al diritto internazionale che prevede l'obbligo di protezione della vita. Il governo si attivi in Europa per una missione navale di salvataggio, per un piano di condivisione dell'accoglienza e per protocolli di sicurezza europei. E’ necessario agire per garantire la tutela della salute pubblica e contemporaneamente preservare la nostra civiltà giuridica e la nostra umanità", conclude Palazzotto.