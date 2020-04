Coronavirus: parlamentari Pd, 'non garantito diritto salute nelle Rsa lombarde' (2)

(Adnkronos) - "La proiezione di queste cifre sul totale delle Rsa (ha risposto all’indagine solo il 14% delle strutture contattate) potrebbe portare a un riscontro di migliaia di morti. Un quadro inaccettabile e desolante. Per queste ragioni chiediamo quindi di verificare se da parte di Regione Lombardia siano state fornite tempestive indicazioni e adottate adeguate misure precauzionali per evitare il contagio all’interno delle Rsa e per garantire l’universalità della tutela del diritto alla salute e l’adeguata assistenza dei soggetti più vulnerabili come gli anziani”.

“Anche le Procure - aggiungono i parlamentari dem - hanno aperto fascicoli contro ignoti sulla base di denunce dei lavoratori. Per quanto riguarda Milano, le denunce per mancata prevenzione del contagio si stanno ampliando e probabilmente non saranno limitate ai casi più noti come quelli della Fondazione Don Gnocchi e del Pio Albergo Trivulzio".

"Il Forum del Terzo Settore in Lombardia, con Ledha, Uneba Lombardia e Alleanza Cooperative Italiane-Welfare Lombardia, ha definito ‘strage degli innocenti’ la mancanza di presa in carico, da parte della sanità lombarda, dei pazienti più fragili che vengono contagiati dal Covid-19. Mentre il presidente dell’Uneba in Lombardia - segnalano i deputati e i senatori lombardi del Pd - ha lanciato un durissimo ‘J’accuse’ dichiarando che ‘si è deciso, senza dirlo, che non tutti hanno diritto alle cure’”.