Coronavirus: Lagarde, 'vanno usati tutti gli strumenti senza esitare'**

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - I paesi europei "hanno adottato rapidamente delle misure di grande portata aumentando le spese di bilancio e sostenendo i lavoratori e imprese. Una flessibilità massima è stata accordata dall'Ue per quanto riguarda il debito. Siamo in un periodo in cui dobbiamo utilizzare tutti i nostri strumenti senza esitare". Così il presidente della Bce, Christine Lagarde in un'intervista a 'Le Parisien'. "La Germania che è molto attaccata al suo budget in pareggio lo ha capito. Ha rinunciato in modo temporaneo alla sua politica di deficit zero", sottolinea ancora.