Coronavirus: Romeo, 'spero testo pronto alle 12 e 30 o governo incapace'**

Cura Italia, il Governo pone la questione di fiducia in Senato

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2020 Cura Italia, il Governo mette la fiducia in Senato Il Senato riunito per il voto sul decreto Cura Italia con le risorse per sostenere gli italiani nel corso dell'emergenza Coronavirus. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev