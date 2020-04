Coronavirus: Malan, 'c'è problema coperture su dl Cura Italia?'

Roma, 9 apr (Adnkronos) - "Speriamo che ci sia solo il ritardo che ha annunciato il ministro D'Incà visto che siamo in condizioni particolari. Chiediamo che il governo abbia una attenzione particolare, non vorrei il problema fosse di coperture e non di semplice burocrazia". Lo ha detto Lucio Malan di Fi in aula al Senato sul dl Cura Italia.