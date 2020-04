Coronavirus: D'Incà, quadro normativo chiaro in tempi brevissimi**

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Con l'approvazione al Senato del dl #CuraItalia abbiamo definito un quadro normativo chiaro in tempi brevissimi. Nonostante qualche tensione, ringrazio chi ha lavorato per migliorare il testo. Il nostro unico interesse è combattere il virus e dare strumenti a tutti per ripartire". Lo rivendica in un tweet il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà.