Coronavirus: Salvini, 'mai chiesto se soldi dati da Italia a Ue vanno a malavita tedesca'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "I miliardi non sono mai arrivati in Italia dall'Ue, né via bilancio comunitario, né via fondi salvastati, ma hanno preso sempre e solo direzione contraria, dall'Italia verso l’Europa, e noi non abbiamo mai chiesto se andassero a finanziare la malavita tedesca". Lo scrive il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una lettera a Die Welt pubblicata sul suo profilo Facebook.