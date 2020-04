Coronavirus: Lollobrigida, 'chiarimenti su task force contro fake news'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Vogliamo sapere quali sono stati i criteri adottati per l’individuazione dei membri della task force sulle fake news che il governo ha istituito a palazzo Chigi, quali sono le modalità di monitoraggio e di controllo che saranno utilizzate per valutare cosa può essere definita disinformazione e infine come le notizie riguardanti in Covid-19 possano definirsi false e ingannevoli". Lo sottolinea il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, illustrando i contenuti di un'interpellanza urgente presentata da Fratelli d'Italia.