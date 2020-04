Coronavirus: Mattarella, 'contrastare mafie, usura, truffe anziani e accaparramento'**

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - "Rivolgo il mio ringraziamento a quanti mantengono alta l’attenzione per garantire la sicurezza delle comunità rispetto alle minacce criminali che, nell’attuale fase di fragilità economica e sociale, potrebbero ostacolare le prospettive di ripresa del Paese. Vanno contrastati con il massimo rigore gli odiosi fenomeni dell’usura, delle truffe agli anziani e ai soggetti più deboli, dell’accaparramento di risorse, dello sfruttamento del lavoro, così come, su più ampia scala, gli illeciti interessi della criminalità organizzata che attentano alla libertà d’impresa e alla legalità delle attività economiche". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al capo della Polizia, Franco Gabrielli, in occasione del 168/mo anniversario della nascita del Corpo.