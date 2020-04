Coronavirus: Bernini, 'Conte spieghi perché ancora nessun soldo a italiani'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - "Conte ha appena annunciato un nuovo messaggio urbi et orbi con nuove sensazionali novità. Ci aspettiamo che spieghi perché nelle tasche di decine di milioni di italiani non è ancora arrivato nulla e le ragioni di questo colossale fallimento a un mese dal primo annuncio televisivo". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato.

"Un disastro -aggiunge- che rischia purtroppo di ripetersi, visto che il decreto per rifinanziare le misure di marzo sarà approvato non prima di fine aprile. Quindi ai ritardi si accumuleranno altri ritardi. Ci sono quasi cinque milioni di lavoratori autonomi che aspettano ancora il bonus da 600 euro di marzo: molti di loro rischiano di non riaprire più l’attività, e un governo degno di questo nome dovrebbe dare loro risposte, e invece l’unica sarà la 'promessa' di un altro mese di chiusura del Paese. L’Italia si ritrova col governo peggiore nel momento peggiore: chi dice che andrà tutto bene non guarda in faccia la realtà".