Coronavirus: clinica focolaio a Palermo, Cisl Fp 'trasferire tutti i pazienti'

Palermo, 10 apr. (Adnkronos) - "Le disposizioni dell’Asp vanno subito eseguite, trasferendo i pazienti positivi al Covid 19 in altre strutture idonee. Mentre quelli non Covid vanno spostati entro 24 ore in altre strutture sanitarie". Lo dice il coordinatore provinciale della Sanità privata della Cisl Fp Palermo Trapani, Rosario Lo Piccolo, in un documento inviato ai vertici di Villa Maria Eleonora Hospital. "Dare subito seguito a queste disposizioni - aggiunge Lo Piccolo - permetterà di sanificare immediatamente tutti i locali e di abbassare il carico di lavoro e la tensione dei lavoratori che da molte ore si trovano dentro la struttura". Il sindacalista chiede di provvedere a "turni di riposo tra il personale della struttura, in attesa dei risultati dei tamponi per i quali abbiamo ricevuto rassicurazioni dall’Asp che a brevissimo saranno resi noti. Resta inteso che alla fine di questo momento così drammatico ognuno assumerà le proprie responsabilità sulla gestione".