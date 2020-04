Coronavirus: Pullara (Conflavoro Pmi), 'su turismo ok soluzioni Regione Siciliana"

Palermo, 10 apr. (Adnkronos) - "Appaiono di ottima prospettiva le soluzioni proposte dalla Regione Sicilia tese a garantire un bonus permanenza ai turisti presenti nell'isola insieme agli sgravi fiscali che andranno ad aiutare tutti gli operatori del settore". E' quanto afferma il presidente di Conflavoro Sicilia Giuseppe Pullara intervenendo brevemente in tema di turismo, che ritiene "di vitale importanza per l’intero territorio siciliano per gli effetti degli interventi immediati e concreti a sostegno del comparto che potrebbero concretizzarsi".

"Attendiamo che la Regione dia parere positivo all’utilizzo dei fondi PO-FERS non utilizzati, per immetterli immediatamente a disposizione del turismo. Oggi più che mai crediamo si debba fare il massimo possibile, sfruttare tutte le risorse disponibili ed anzi implementarli con sistemi di credito 'diversi' per potere agevolare al meglio le nostre aziende. Abbiamo diverse proposte da suggerire e siamo ben lieti di essere ascoltati dall’Assessore al turismo Manlio Messina, come in programma, conclude il presidente Conflavoro Pmi Giuseppe Pullara".