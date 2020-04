Coronavirus: commissione lombarda su Rsa presieduta da Mauro Agnello

Milano, 10 apr. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato il decreto di nomina della Commissione sulle Rsa. La presiede Mauro Agnello, ex direttore dell'Agenzia per il controllo del sistema sociosanitario lombardo e ne fanno parte Furio Zucco, medico chirurgo in anestesiologia, rianimazione, riabilitazione e cure palliative; Roberto Bernabei, ordinario di medicina interna all'Università Cattolica; Giuliano Rizzardini, responsabile del reparto di Malattie Infettive al Sacco di Milano; Mattia Cesari, ordinario dell'università di Milano; Pierachille Santus, responsabile del reparto di Pneumologia dell'ospedale sacco di Milano; Carlo Signorelli, direttore della scuola di Igiene e Sanità Pubblica del San Raffaele di Milano e i dottori Roberto Blaco, dirigente dell'Osservatorio Statistico regionale e presidente della Scuola di Specializzazione in Geriatria; la dottoressa Luciana Bevilacqua,esperta di Risk Management e la dottoressa Maria Cristina Opezzo medico legale.

"Questo è il modo più trasparente, oggettivo e chiaro per fare una serena ma seria e scientificamente forte valutazione su questo tema. Si tratta di una commissione di altissimo valore, autonoma e indipendente che godrà della massima libertà anche sulle singole strutture per capire cosa hanno fatto i gestori delle Rsa che sono strutture private o fondazioni afferenti a enti locali quindi ai Comuni. Alla Regione spettano le linee guida, che Regione ha fatto in maniera ampia con la delibera del 30 marzo, e di sorveglianza, e verrà valutata anche questa", spiega l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.