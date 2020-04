Coronavirus: Marcucci, 'Ue mai in discussione, da eurogruppo passi avanti'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - "Intanto chiariamo la prima cosa. La battaglia che stiamo facendo è in Europa, perché l’Europa è la nostra unica casa. Non ci possono essere fraintendimenti, non esistono illusorie terze vie. L’Europa sta già facendo tanto per noi, ma ancora non tutto quello che è fondamentale faccia in questa disgraziata stagione". Lo sottolinea il capogruppo del Pd a Palazzo Madama, Andrea Marcucci.

"Ieri all’Eurogruppo un primo passo storico: subito 500 miliardi mettendo insieme tre strumenti diversi. E Poi per la prima volta il Recovery Fund da 500 miliardi proposto da Francia e Italia. Il cieco isolazionismo di Salvini e della Meloni, i cui partiti sono gemellati in Europa con i governi più anti italiani, consegnerebbe il Paese al disastro".