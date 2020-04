Coronavirus: Zingaretti, 'da Ue passo in avanti anche grazie a governo italiano'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - "L’accordo raggiunto dall’Eurogruppo è un altro passo in avanti e un fatto positivo. Aspettavamo un’assunzione di responsabilità dall’Europa ed è arrivata, anche grazie al contributo determinante del Governo Italiano". Lo sottolinea il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

"Dopo il superamento del patto di stabilità, la maggiore flessibilità sui bilanci, il grande piano di acquisti della Bce da oltre mille miliardi di euro, l’Eurogruppo consegna al prossimo Consiglio Europeo un pacchetto di 4 misure importantissime: un grande piano di finanziamenti alle imprese tramite la Bei. il nuovo piano Sure per finanziare la cassa integrazione, una linea di credito senza nessuna condizionalità presente e futura dedicata all’emergenza sanitaria".

"Infine -sottolinea Zingaretti- l’impegno a creare un Fondo per la rinascita e la ripresa economica alimentato dall’emissione di titoli comuni, e continueremo la battaglia per realizzarlo. Ora dobbiamo insistere per una Europa protagonista ma si e' aperta la possibilità di nuove risorse per sostenere lo sviluppo. È questa l’Europa che vogliamo, solidarietà e lavoro. Da questo accordo nessun sacrificio e' chiesto e nessuna limitazione della nostra sovranità e' passata".