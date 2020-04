Coronavirus: Toti, 'al lavoro per lento ritorno a normalità' (2)

(Adnkronos) - "Dopo il down del sistema internet per i contributi ai commercianti e liberi professionisti, oggi -prosegue Toti- stiamo combattendo per non vederci decurtare i fondi per la Cassa Integrazione: altro che “nessuno verrà lasciato indietro”, qui indietro ci sono tutti e si rischia che molti non vedano un euro".

"È Pasqua, ma noi siamo al lavoro anche oggi per costruire il futuro. Per salvarci dobbiamo tutti rimboccarci le maniche e lo faremo insieme. Auguri amici!”.