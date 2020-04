Coronavirus: Salvini, 'auguri di buona Pasqua all'Italia che risorge'

Milano, 12 apr. (Adnkronos) - "Buona Santa Pasqua, amici, con tutto il mio cuore, a tutti voi, all'Italia che risorge. Non vedo l'ora che arrivi il tempo in cui potremo riabbracciarci. 'Non c'è speranza senza paura, né paura senza speranza'. San Papa Giovanni Paolo II". E' l'augurio, via tweet, del leader della Lega Matteo Salvini che cita e posta un'immagine del Pontefice polacco scomparso 15 anni fa.