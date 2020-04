Coronavirus: Sala, 'Pasqua surreale ma Milano risorgerà'

Milano, 12 apr. (Adnkronos) - "Buona Pasqua innanzitutto a chi si prende cura della città: in un ospedale, in un centro di assistenza, in una parrocchia, ma buona Pasqua a tutti noi e il nostro modo comune di prendersi cura della città si chiama solidarietà. Certo è una Pasqua surreale se non altro perché smentisce il famoso detto 'Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi'...mica tanto quest'anno". Cosi, da Palazzo Marino, il sindaco di Milano Giuseppe Sala rivolge - in un messaggio video sulla sua pagina Facebook - i suoi auguri a tutti i milanesi.

"La Pasqua ha un senso profondo: è resurrezione e Milano risorgerà anche grazie alla protezione di Sant'Ambrogio. Viviamo questo periodo, ascoltiamo questo silenzio forzato ma necessario per trovare la traccia per il futuro, un futuro che vogliamo ma un futuro che possiamo meritarci. Rilke dice 'il futuro entra in noi prima che accada'. Buona Pasqua", conclude il sindaco Sala.