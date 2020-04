Coronavirus: in Israele sviluppata diagnosi con laser (2)

Coronavirus, Richeldi (Cts): "Aumento positivi per aumento dei test"

(Agenzia Vista) Roma, 12 aprile 2020 Coronavirus, Richeldi (Cts) aumento positivi per aumento dei test La conferenza stampa in Protezione Civile per fare il punto sull'emergenza Coronavirus. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev