Coronavirus: in Lombardia da ieri 110 morti, 'trend riduzione'

Milano, 12 apr. (Adnkronos) - Numero in forte riduzione dei morti in Lombardia rispetto al solito: sono 110, dai 273 di ieri, per un totale di 10.621. "E' l'elemento di maggiore tristezza, ma il dato è molto inferiore rispetto a ieri e forse finalmente dopo tanti giorni possiamo dire che c'è un trend di riduzione anche per i decessi e questo è un indice di cui dobbiamo tenere presente", ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera.