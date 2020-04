Coronavirus, a Fondazione Buzzi 500 mila euro da Fondazione Amplifon

Roma, 13 apr. (Adnkronos Salute) - Fondazione Amplifon Charles Holland scende in campo con una donazione di 500.000 euro per supportare il piano d’azione di Fondazione Buzzi nel far fronte all'emergenza sanitaria legata alla gestione dell’epidemia di Covid-19. Una delle sfide principali in questa situazione di emergenza è rappresentata dall’approvvigionamento di materiali sanitari chiave quali, ad esempio, dispositivi personali di protezione e attrezzatura sanitaria monouso. E la Fondazione Buzzi per l’Ospedale dei Bambini si sta mettendo a disposizione degli ospedali con un duplice ruolo: da una parte sta mobilitando una rete internazionale di fornitori in grado di coprire i fabbisogni dei beni essenziali con prodotti adeguati, ma dall’altro – facendo leva sulle donazioni ricevute – permette agli ospedali di assicurarsi le forniture acquistando direttamente o fornendo garanzie dei pagamenti.

La Fondazione, infatti, "presta idonea garanzia nelle forme e con le modalità volta per volta concordate con il fornitore e più adatte a consentire l’avvio delle attività di consegna nel più breve tempo possibile". La donazione con il supporto di Fondazione Amplifon Charles Holland, aiuterà a dare vita al Nuovo e Grande Buzzi, contribuendo così alla realizzazione del nuovo reparto di otorinolaringoiatria pediatrica. "Siamo particolarmente orgogliosi di sostenere questo importante progetto di Fondazione Buzzi" ha commentato Susan Carol Holland, Presidente Amplifin e Fondazione Amplifon Charles Holland.