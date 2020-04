Coronavirus: Gallera, 'troppa gente in giro, provincia Milano +481 casi' (2)

Milano 13 apr (Adnkronos) - "Il dato è stabile, ma non scende con quella determinazione con cui dovrebbe soprattutto a Milano città. Bisogna essere ancora più incisivi anche per rispetto di chi la quarantena la rispetta", spiega Gallera. Oltre a Milano, anche Cremona e Brescia crescono a tre cifre, mentre le altre province vedono dati stabili. In particolare Bergamo 10.391 (+82), Como 2.015 (+91), Lecco 1.911 (+30), Lodi 2.559 (+16), Monza e Brianza 3.720 (+81), Mantova 2.571 (+85), Pavia 3.193 (+60), Sondrio 796 (+76), Varese 1.711 (+48) e 1.283 in corso di verifica.