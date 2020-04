Coromavirus: Licheri (M5S), 'su Mes da Salvini farneticazioni e propaganda'

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - “In casa Lega la propaganda spicciola non conosce soste neanche per le festività pasquali. Dopo le panzane raccontate per tutta la giornata di venerdì al termine dell’Eurogruppo, sul Mes Salvini non smette di farneticare. Ora vorrebbe revocarlo calendarizzando un suo disegno di legge: siamo davvero alla tragicommedia". Lo afferma Ettore Licheri, senatore M5S e presidente dela commissione Politiche Ue del Senato.

"Mi chiedo: chissà cosa ne pensa il vicepresidente del Senato Calderoli di questa sparata del suo leader. Già, perché Salvini forse ha vuoti di memoria, ma proprio Calderoli era tra i ministri di spicco di quel governo Berlusconi che in un Cdm dell’agosto 2011 approvò quel trattato. Se davvero alla Lega era tanto indigesto, perché nessun ministro leghista mise in discussione il Mes allora? Perché Salvini lo vuole revocare, quando in tanti anni da europarlamentare non ha detto e fatto nulla contro quel meccanismo? Siamo alle solite: farneticazioni e propaganda. Le specialità di casa Salvini. Ma un po’ di serietà mai?

"L’Italia -conclude Licheri- non firmerà in alcun modo il Mes. Non si capisce però perché Salvini continui con questa bugiarda filippica. Forse la sua Lega ha qualcosa da farsi perdonare in tal senso?”