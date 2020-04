Coronavirus: Mattinzoli, 'ancora positivo, auguro a malati di uscire da incubo' (2)

(Adnkronos) - L'assessore lombardo ammette di aver usato "toni che probabilmente hanno messo in imbarazzo il mio presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana che mi ha conferito delle deleghe e dunque mi ha dimostrato fiducia, ho messo magari in imbarazzo la Giunta: non era quello che volevo fare e sicuramente non volevo offendere nessuno e neanche creare un ulteriore contrapposizione".

Per Mattinzoli si tratta di uno "sfogo" per "questo maledetto virus" e per un futuro "che appare sempre più incerto. C'è una crisi pesantissima che sta attanagliando il nostro Paese con il rischio che diventi irreversibile, con il pericolo che multinazionali estere vengano a fare shopping a basso prezzo comprando le nostre aziende perché il Paese più bello del mondo fa gola a tutti".

In questo senso "serve un piano strategico pluriennale che non è facile. Ecco perché il grido d'allarme che mi è partito spontaneo perché le menti più eccellenti collaborino e tutti insiemi si possano creare quelle leve di sostegno alle imprese, al commercio, alle attività produttive, ai liberi professionisti che hanno bisogno di credito immediato".